Higgs Domino Island oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz Endonezya'da en iyi yerel özelliklere sahip bir domino oyunudur.

Bu oyunda yapmanız gereken aynı sayıların yazılı olduğu domino taşlarını birleştirerek bir oyun kurmak. Rakiplerinle birlikte bur örüntü oluşturduğun oyunda en çok sayıyı bir araya getiren oyunu kazanıyor. Bunun için doğru hamleyi beklemelisin.

Bu benzersiz ve eğlenceli online oyunda boş zamanlarını değerlendirebileceksin. Üstelik zeka ve strateji oyunu da sayılabilecek faydalı bir oyundur. Atmosferi rahat ve ortamı samimi bu oyun seni arkadaşlarınla oyun oynuyormuşsun gibi rahatlatacak.

Kazandığın paralar sayesinde yeni oyunlara katıl ve bu online oyunda en iyiler arasına gir. Bu eğlenceli ortamdan çıkmak istemeyeceksin. Oyunda arkadaşlarına bir şeyler ısmarlayabilirsin. Bu sayede oyunun samimiyetini artırır. Kamar Biasa, Kamar Bet, Texas, Remi ve bunun gibi birçok bölümden birini seçebilirsin.

Sen de bu samimi ortamda bulunmak istiyorsan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsin.