Mobil rol oyunları arasında yer alan Highway Wars başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.

Mobil platformda birbirinden farklı hikâye temalı oyuna ev sahipliği yapan Hosted Games, Highway Wars ile de oyunculara bekleneni verebilmiş gibi görünüyor.

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Highway Wars’da oyuncular 24 farklı son ile karşılaşacaklar. Oyuncular yaptıkları seçimlere bağlı olarak oyun içerisinde ilerleyecek, yol savaşçısı olarak birbirinden farklı alanları fethetmeye çalışacaklar.

İnternet bağlantısı olmadan rahatlıkla oynanabilen yapım da oyuncular çeşitli zorluk ayarları ile de karşılaşma fırsatı elde edecekler.

Çeşitli karakterlerin de yer aldığı yapım içerisinde oyuncular arkadaşlıklar kuracak, aşk yaşayacaklar.

10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden başarılı yapım tamamen ücretsiz olarak indiriliyor.