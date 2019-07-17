Çocuklarınıza doğru bir şekilde dini eğitim vermek istiyorsanız, Hikayelerle Ayetler uygulamasını iOS cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sunulan Hikayelerle Ayetler uygulaması, çocukların ilgisini çekecek şekilde hazırlanmış diyebilirim. Allah’ın sözlerini güzel hikayeler eşliğinde anlatan ve hem yazılı hem de sesli olarak inceleyebileceğiniz uygulamada, hikayelere eklenen görsellere de interaktif özellikler eklenmiş.