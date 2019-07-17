Küçük yaşlardaki çocuklarınıza dini bilgiler vermek istiyorsanız, Hikayelerle Ayetler uygulamasını deneyebilirsiniz.
Çocuklarınıza doğru bir şekilde dini eğitim vermek istiyorsanız, Hikayelerle Ayetler uygulamasını iOS cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sunulan Hikayelerle Ayetler uygulaması, çocukların ilgisini çekecek şekilde hazırlanmış diyebilirim. Allah’ın sözlerini güzel hikayeler eşliğinde anlatan ve hem yazılı hem de sesli olarak inceleyebileceğiniz uygulamada, hikayelere eklenen görsellere de interaktif özellikler eklenmiş.
Dini bilgileri doğru ve keyifli bir şekilde öğrenme imkanı sunan Hikayelerle Ayetler uygulamasında, çocuklara yönelik olarak hazırlanan boyama, çizgi birleştirme ve yapboz gibi etkinlikler de sunuluyor. Eğer siz de çocuklarınıza ayetleri öğretmek istiyorsanız, Hikayelerle Ayetler uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.