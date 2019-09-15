Android ve İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Hockey Nations 18 günümüzde iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Mobil spor oyunları arasında bulunan Hockey Nations 18 ile eğlenceli hokey maçları bizleri bekliyor olacak. Gerçek oyuncular ile mücadele edeceğimiz yapımda rekabetçi yapı eşliğinde birbirinden farklı lig ve kupalara katılabileceğiz.

1 milyondan fazla gerçek oyuncunun yer aldığı mobil yapımda oyuncular heyecanlı ve bir o kadar da eğlenceli maçlarda boy gösterecekler. Farklı kulüp takımlarının da yer aldığı oyunda seçtiğimiz kulübü özelleştirebilecek ve bazı değişiklikler gerçekleştirebileceğiz.

Distinctive Games imzası ile oyunculara sunulan Hockey Nations 18 geniş kitlesi ve sürekli güncellemeler alması ile oyuncuları tatmin etmeye devam ediyor.