Hole.io, Voodo’nun ilk iOS kullanıcılarına açtığı çok oyunculu arcade oyunu. Kara deliklerin şehirde önlerine gelenleri yutarak ilerlediği ilginç bir oyun.

En fazla 10 oyuncuyu bir araya getiren, hayatta kalma temelli .io uzantılı savaş oyunlarına bir yenisi daha eklendi. Voodo’nun olmasıyla mobil platformda öne çıkan Hole.io'da kara deliklerin yerine geçip şehrin altını üstüne getiriyorsunuz. Arabalar, binalar, ağaçlar, direkler kısacası önünüze çıkan her şeyi içinize alıp büyümeye çalışıyorsunuz. Binaların içinden geçme şansına sahipsiniz. Süreye karşı oynuyorsunuz. Verilen süre içerisinde en fazla öldürmeye ulaşan oyuncu, 3 oyuncu arasından zirveye oturuyor. Bu arada kara deliği kontrol etmek çok basit. Parmağınızı sürüklemeniz önünüze geleni yutmanız için yeterli.