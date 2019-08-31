Hollo Ball, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil beceri oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil beceri oyunu olan Hollo Ball, renkli küpleri toplayarak puan kazandığınız bir oyundur. Sürükleyiciliğiyle ön plana çıkan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Hepsi birbirinden zorlu yüzlerce bölümün yer aldığı oyunda reflekslerinizi de iyi kullanmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Hollo Ball sizleri bekliyor. Görsel bir şölen sunan oyunda hoş animasyonlar da yer almakta.

Zaman öldürmek ve eğlenceli deneyim yaşamak için oynayabileceğinizi düşündüğüm Hollo Ball, telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun.

Hollo Ball oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.