Öne ve arkaya devrilen futbolcu karakterlerini kontrol ederek zorlu maçlara çıkacağınız ve birincilik mücadelesi vereceğiniz Holy Shoot - Soccer Battle, mobil platformda spor oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir yapımdır.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, futbolcuları kontrol ederek topun hakimiyetini sağlamak ve ilk fırsata topu ağlarla buluşturarak rakiplerinizi mağlup etmektir. Öne ve arkaya devrilerek hareket eden karakterleri doğru yöneterek topu kaleye gönderebilirsiniz. Top önünüzdeyken farklı tekmeleme yöntemlerini kullanarak gol atabilirsiniz. Sıradan futbol oyunlarına kıyasla farklı bir tasarıma sahip olan ve komik futbol maçlarından oluşan sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde bir ve iki kişilik takımlar bulunmaktadır. Ayrıca onlarca futbol sahası ve karakter yer almaktadır. İstediğiniz karakteri seçerek nefes kesen maçlar yapabilir ve birinci olarak kupa kaldırabilirsiniz. Android ve İOS işletim sistemine sahip cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız Holy Shoot - Soccer Battle ile sizde eğlenceli anlar geçirebilir ve yeni bir deneyim kazanabilirsiniz.