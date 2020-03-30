Home Restoration, iPhone ve iPad’lerde oynanabilen ev restorasyon oyunu. Yerli mobil oyun geliştiricisi Panteon’un App Store’da en çok indirilen oyunlar listesinde olan Home Restoration oyununda evleri yenileyip satıyorsunuz. Ev restorasyon programlarını severek izliyorsanız mobil oyununu da indirmelisiniz; oldukça zevkli. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Türk oyun stüdyosu Panteon’un App Store’da en çok indirilenler arasına giren yeni mobil oyunu Home Restoration’da evleri restore edip en yüksek teklifi verenlere satıyorsunuz. Yıkık evleri satın alıyor, elden geçirip yaşanabilecek harika bir eve dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Çatlakları onarıyor, zemini düzeltiyor, her yeri tertemiz yapıyor, sonunda da evi döşeyip satışa çıkarıyorsunuz.