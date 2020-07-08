HomeCourt, evde spor aktivitelerine katılmak ve oynamak için yeni bir yoldur. Gelişmiş yapay zeka ile güçlendirilmiş, spor antrenmanını canlı bir aksiyon oyununa dönüştürmek için cihazınızdaki kamerayı kullanıyor.

Oynarken kanıtlanmış beceri ve teknikleri öğrenecek ve performansınız hakkında gerçek zamanlı geri bildirim alacaksınız. HomeCourt tüm etkinliğinizi yakalar ve zaman içinde nasıl geliştiğinizin tam bir resmini sunar. Eğlenceli zorluklarla yarışın, rozetler kazanın ve arkadaşlarınızla ve takım arkadaşlarınızla bağlantı kurun.

HomeCourt, atlamadan crossover'ınıza kadar gerçek zamanlı olarak hareketinizi ve mekaniğinizi izlemek için gelişmiş bilgisayar görme teknolojisinden yararlanır. Sesli geri bildirim ve sesli koçluk deneyimi daha da sürükleyici hale getirir. Yapay zeka destekli profesyonel sporcuların yer aldığı ilgi çekici, etkileşimli, rehberli egzersizlerle pratik yapın.