Studio Drill’in başarılı mobil oyunlarından bir tanesi olan Homeless Demon King şu sıralar 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Hikâye yapısı eşliğinde oynanabilen ve mobil platformda rol oyunu olarak hem Android hem de iOS platformlarında oynanan yapım da oyuncular karakterleri ile birbirinden farklı tehlikelere karşı mücadele edecekler.

Oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan yapım da karakterimizi geliştirebilecek, ona farklı yetenekler kazandırabileceğiz.

Öğretici bir oyun modunun yer almadığı yapım içerisinde oynanış oldukça kolay bir yapıda yer alıyor. Oyuna yeni başlayan oyuncular basit yapı eşliğinde oyuna hemen adapte olabilecek ve aksiyon dolu anlar yaşayabilecekler.

Eşsiz grafiklerin yer aldığı yapım içerisinde sürükleyici bir hikâye bizleri bekliyor.