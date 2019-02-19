Mobil oyun dünyasının spor kategorisinde yer alan ve oldukça keyifli bir beyzbol oyunu olan Homerun Clash, etkileyici tasarımıyla dikkat çekiyor.

Gerçekçi görüntü grafikleri ve ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyunda, güçlü vuruşlar yaparak rakibinizi yenmeli ve kupalar toplamalısınız. Çevrimiçi özelliği ile dünyanın her yerinden farklı oyuncular ile maçlar yapabilir ve dünya sıralamasında zirveye oynayabilirsiniz. Maç kazanarak farklı bölümlerin ve ekipmanların kilidini açabilirsiniz. Maçlardan kazandığınız parayla daha iyi sopalar ve malzemeler alarak rakiplerinizin karşısına daha güçlü çıkabilirsiniz.

Oyun içerisinde birbirinden güzel onlarca stadyum ve etkileyici arka planlar yer almaktadır. 4 oyunculu mod, mücadele modu ve farklı birçok oyun modu bulunmaktadır. Maçlardan kazanabileceğiniz yükseltme kartları ile koleksiyon yapabilirsiniz. Farklı karakterlerin kıyafetlerini giyebilir ve daha etkili vuruşlar yapabilirsiniz.

Binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyuncu kitlesine ulaşan Homerun Clash, Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da hizmetinize sunulan eşsiz bir spor oyunu olarak göze çarpıyor.