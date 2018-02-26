Klasikleşmiş bulmaca oyunlarına göre biraz daha farklı olan Homescapes'in kendine özgü bir konusu bulunuyor. Austin isimli karakterimizin ve onun büyük ailesinin evine girdiğiniz andan itibaren sizi eğlenceli bir hikaye bekliyor. İlk olarak evin eksik noktasındaki bulmacayı çözmeli ve daha sonra Austin'e yardımcı olmalısınız.

İki farklı kategoriyi tek oyunda birleştiren Homescapes, aslında çok eğlenceli bir oyun. Evin içerisinde doldurulması gereken bölgelerdeki puzzleları çözdüğünüz zaman oranın dekorasyonu size ait oluyor. Yani istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyor, zevkinize uygun hale getirebiliyorsunuz.

Ayrıca klasik bir puzzle sistemine sahip olan oyunda yardımcı araçlar da bulunuyor. Zorlandığınız bölgeleri patlatarak açabilir, güçlendirici ile aynı ürünler elde edebilirsiniz.

Homescapes Özellikleri