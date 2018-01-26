HomeWhiz uygulamasıyla evinizdeki beyaz eşyalar üzerinde uzakta da olsanız tam kontrol sağlayabilirsiniz.
HomeWhiz uygulaması, akıllı beyaz eşyalarınızı iOS cihazlarınız üzerinden uzaktan yönetmenizi sağlıyor.
Evde olmadığınız zamanlarda fırın açık mı kaldı, televizyonu kapattım mı? vb. sorularla içiniz rahat etmiyorsa, HomeWhiz teknolojisi size büyük kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Arçelik ve Grundig markalı HomeWhiz özelliğine sahip beyaz eşyaları uzaktan yönetme imkanı sunan uygulamada, durum güncellemeleri ve bildirimlerle her şeyden anında haberdar olabiliyor, beyaz eşyalar üzerinde tam kontrol sağlayabiliyorsunuz.
Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, televizyon, fırın ve klima gibi beyaz eşyalarınızla kullanabileceğiniz HomeWhiz uygulamasında, uzaktan çalıştırma ve ayar değiştirme özelliklerini yönetebilirsiniz. Birden fazla cihazı ekleyebileceğiniz ve her birine isim verebileceğiniz uygulamada, enerji kontrolü özelliğiyle kabarık faturalarla karşılaşma derdinden de kurtulabilrisiniz. iPhone ve iPad cihazlarınızda kablosuz ağ üzerinden bağlanarak kurulumu tamamlayabileceğiniz HomeWhiz uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.
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