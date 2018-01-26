HomeWhiz uygulaması, akıllı beyaz eşyalarınızı iOS cihazlarınız üzerinden uzaktan yönetmenizi sağlıyor.

Evde olmadığınız zamanlarda fırın açık mı kaldı, televizyonu kapattım mı? vb. sorularla içiniz rahat etmiyorsa, HomeWhiz teknolojisi size büyük kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Arçelik ve Grundig markalı HomeWhiz özelliğine sahip beyaz eşyaları uzaktan yönetme imkanı sunan uygulamada, durum güncellemeleri ve bildirimlerle her şeyden anında haberdar olabiliyor, beyaz eşyalar üzerinde tam kontrol sağlayabiliyorsunuz.