Esrarengiz olayları ve korkunç cinayetleri araştırarak şüpheli karakterleri sorgulayacağınız ve ipucu toplayarak cinayetlerdeki gizemi çözeceğiniz Homicide Squad, macera oyunları kategorisinde yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan bağımlılık yapıcı bir oyundur.

Ürkütücü cinayet olayları ve sürükleyici hikayeleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, olay yeri incelemelerine katılarak cinayetlerde kullanılan suç aletlerini tespit etmek ve ipuçlarından yola çıkarak katilin kimliğini belirlemektir. Gizli nesneleri bularak ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilir ve katilin izini sürebilirsiniz. Şüphelileri sorguya alarak ifadelerine başvurabilir ve cinayeti gören tanıklarla konuşabilirsiniz.

Oyunda maceraya doyacağınız binlerce zorlu seviye ve ürkütücü ambiyanslara sahip birçok farklı mekan yer almaktadır. Ayrıca dedektifliğini yapacağınız 11 esrarengiz cinayet ve bu cinayetlerde rol alan onlarca karakter bulunmaktadır.

Hem Android hem de iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve macera dolu bölümleri sayesinde eğlenceli anlar geçireceğiniz Homicide Squad, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz ve gizemli olayları inceleyerek içinizdeki dedektifi açığa çıkartabileceğiniz benzersiz bir oyundur.