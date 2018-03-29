Honkai Impact 3rd, sürükleyici üç boyutlu dövüş deneyimi, konsol kalitesinde ARPG oynanış, sonsuz kombinasyonlarla eşsiz silah sistemi, sinematiklerle süslü destansı hikayesi ile iOS platformunda da farkını ortaya koyan bir yapım. Mobil cihazınızda aksiyon - dövüş - rol yapma türünü birleştiren fantastik oyunlara yer veriyorsanız kesinlikle oynamalısınız.

iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz konsol kalitesinde nadir aksiyon rpg oyunundan biri Honkai Impact. Oyunda yeryüzünde insanlık tarihi boyunca en büyük felaket olarak bilinen Honkai’ye karşı savaşan elit bir ekibe komuta eden, güçlü bir uzay gemisi Hyperion’ın kaptanı rolünü üstleniyorsunuz. Honkai ile savaşan ekibiniz Valkyries ile dünyayı kurtarmak için yolculuğa çıkıyorsunuz. Savaşçılarınızın tümü kadın ve eşsiz kişiliklere sahipler. Ekipmanları yüzlerce silah ve stigmata ile özelleştirebiliyorsunuz.