Mobil rol oyunları arasına katılan HonorBound ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanıyor. App Holdings tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapımda oyuncular zengin bir içerik ile karşılacak ve rekabet dolu anların tadını çıkaracaklar.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın çeşitli yerlerinden oyuncuları karşı karşıya getirecek olan yapımda 300’den fazla karakter arasından seçimler yaparak bir ordu oluşturacağız. Gerçek zamanlı olarak oyunculara karşı vereceğimiz mücadelerde savaşın kontrolünü ele geçirmeye çalışacağız. Zafere ulaşmak için ter dökeceğimiz yapımda yüzlerce farklı düşman, yaratık ve canavarlar ile savaşacağız.

Ücretsiz olarak indirilip iki farklı mobil platforda oynanabilen yapımda zengin bir hikaye kalitesi de bizleri bekliyor olacak. Basit kontrollerin yer aldığı yapımda iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu yer alıyor.

Google Play’de 4.5 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan oyun, rol oyunları arasında oldukça popüler bir noktada yer alıyor. Rekabet dolu yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap eden yapım oynanmaya devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.