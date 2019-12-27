Hoop League Tactics oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınzda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Hoop League Tactics oyunu bildiğiniz sıradan spor oyunlarına simülasyon yöntemiyle yeni bir soluk getirmiştir. Basketbol takımının kontrolünü elinize alabileceğiniz oyunda sıralı taktiksel ataklarla oyunu zaferle sonlandırın. Oyuncularınızın yeteneklerini geliştirebilir veya takımlar arasında keşif yaparak gelecek kadronuzu yeniden oluşturabilirsiniz. Her eylemi kontrol etmek ve uzaktan izlemek yerine direkt olarak oyunu yönetebilirsin. Nasıl oynaman gerektiği tamaman sana kalmış.

ÖZELLİKLERİ;

- Üç gösterge, smaç, blok, top çalma ve daha fazlasını içeren taktiksel bir oyun.

- Takım isimlerini, üniformalarını ve hatta saha renklerini değiştirerek çoklu basketbol ligleri yaratın ve tamamen kişiselleştirin.

- Herhangi bir oyuncunun adını, görünümünü ve derecelendirmelerini düzenleyin.

- Ligdeki kendi oyununu veya istediğin oyunu izleyere taktik geliştirebilirsin.

- Oyuncu satın almak için daha fazla desteğe sahip olmalısın bunun için de bir fan sayfasına ihtiyacın var.

- Sezon sonu turnuvalara katılın ve şampiyonluklar kazanın.

- Oyuncularınız için bireysel başarılar kazanın.

Oyunu istediğiniz gibi yönetebilir takım kurabilir ve oyuncu değiştirebilirsiniz.Renkli atmosferi ve canlı grafikleriyle dikkat çeken oyun sizleri bekliyor. Hemen indirin ve oynamaya başlayın. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.