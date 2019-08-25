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Hoop Stars 1.3.0 (ios)
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Hoop Stars

1.3.0
ios
Hoop Stars
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Renkli ve sürükleyici bir beceri oyunu

Hoop Stars, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir oyun olma özelliği taşıyor.

Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz ve boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz yepyeni bir oyun olan Hoop Stars, becerilerinizi sınayıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Renkli temaları ve sürükleyici etkisiyle ön plana çıkan oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin de büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda reflekslerinizi iyi kullanmanız gerekiyor. Oyunda tek yapmanız gereken ekranın sağına ya da soluna dokunarak karakterinizi kontrol etmek. En kısa sürede rakiplerinizi alt etmeniz gereken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Hoop Stars oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.