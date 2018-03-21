Hopeless Heroes: Tap Attack

Hopeless Heroes, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Sürükleyici atmosfere sahip olan bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Hopeless Heroes, boş zamanlarınızda oynayabileceğniz türden bir oyundur. Bağımlılık yapıcı etkisi bir hayli yüksek olan oyunda yüksek puanlara ulaşmak için mücadele veriyorsunuz. Kaliteli grafikleri ve etkileyici atmosferiyle mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Zorlu canavarlarla mücadele ettiğiniz oyunda savunma ve saldırı yapıyorsunuz. Taktiksel becerinizi de üst düzey tutmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmalısınız. Bu tür oyunlar sevenlerin kaçırmaması gereken bir oyundur. Hopeless Heroes sizleri bekliyor.

Hopeless Heroes oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.