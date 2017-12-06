iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Hoppenhelm mobil oyunu, bir an bile gözünüzü ayıramayacağınız ve bağımlılık yaratabilecek bir olay akışına sahip heyecan dolu bir aksiyon oyunudur.

Hoppenhelm mobil oyununda grafikler gözünüze basit gelebilir ancak oyuna başladığınızda maceranın akıcılığına kapılacak ve zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyeceksiniz. Oyunun hikayesine değinecek olursak da Sir Hoppenhelm kendi kalesinin derinliklerinde yer alan bir zindanda kaybolmuştur. Oradan bir an önce çıkması gerekmektedir çünkü lavlar yerin derinliklerinden yüzeye doğru yükselmeye başlamıştır. Zindan alevler içinde kalmadan blokların üzerinden hızlıca sıçramalı ve zindanı terk etmelisiniz.

Tekrar güvenli bir yere çıkabilmeniz için sizi engellemeye çalışacak tuzaklar ve düşmanlar oyunda kollarını açmış sizi bekliyor olacak. Sir Hoppenhelm olarak kılıcınızı çekmeli ve onlara meydan okumalısınız. Bastığınız yere çok dikkat etmelisiniz. Zira bazı bloklar sallanıp düşebilir yahut dinamitle tuzaklanmış olabilir. Hızlı hareket etmeniz gereken bu oyunda kilidini açmanız gereken karakterler ve silahlar olacak. Ayrıca liderlik tablolarıyla da rekabetin tadını çıkarabilirsiniz. Keyifle oynayacağınız Hoppenhelm mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.