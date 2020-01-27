Hoppy Japan oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Japanyo'yı seyahat etmeye ne dersiniz? Japon karakterinizle birlikte nehirdeki sürükleyici ortama dahil olun. Oyununuzu oynarken bir yandan da Japonya manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.

Süper yavaş modu ile çok dikkatli bir şekilde bölümleri geçebilirsiniz. 60'dan fazla bölümün olduğu oyunda çok eğleneceğinize eminim. Yüksek atlama sayesinde zorlu bölümlerin üstesinden daha kolay bir şekilde gelebileceksiniz. Bölümlerden kazanacağınız altınlar sayesinde yeni karakterler satın alarak oyunu daha zevli hale getirebilirsiniz.

En basit ve rahatlatıcı oyun moduyla oyunseverlerin beğenisini topluyor. Renkli grafikleri ve büyüleyici atmosferiyle sizlerinde dikkatini çekeceğine eminim. Aksiyon dolu oyunda sizleri nelerin beklediğini tahmin bile edemezsiniz.

Siz de bu aksiyon dolu maceraya ortak olmak istiyorsanız oyunu hemen indirin ve oynamaya başlayın.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.