Hopscotch, çocuklar için özel olarak geliştirilmiş bir kodlama eğitimi uygulamasıdır. Çocukların küçük yaşlarda kodlama ve algoritma eğitimi almalarını amaçlayan Hopscotch, tüm çocuklu ailelerin telefonlarında mutlaka yer alması gereken bir uygulama.

Çağımızın en önemli sektörü şüphesiz yazılım sektörü. Yazılım sektöründe üst seviyelere ulaşmak ve başarılı olmak için kodlama eğitiminin iyi olması gerekmektedir. Tam da bu noktada Hopscotch uygulaması çocuklara küçük yaşlardan itibaren kodlama ve algoritma kurma becerilerini aşılamak için hizmet sunuyor. Tamamen ücretsiz olarak kullanılan uygulama ile çocuklarınızın daha verimli vakit geçirmelerine de yardımcı oluyorsunuz. 9 ve 13 yaş arası çocuklara hitap eden Hopscotch, büyük bir rol oynuyor diyebilirim.

Hopscotch uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.