Farklı bir otelde çalışan olmaya hazır mısınız? Peki gündüzleri insanlara geceleri ise vampirlere hizmet etmeye hazır mısınız? Eğer cevabınız 'Evet' ise Hotel Dracula'yı indirmek için daha fazla beklemeyin.

Kont Dracula isimli birinin otelinde hizmet edeceğiniz bir oyun olan Hotel Dracula, daha önce görülmemiş türden bir simülasyon oyunudur. Sabah akşam açık olan otelde gelen müşterilerin odalarını hazırlıyor, çöpleri temizliyor, isteklerini yapıyorsunuz. Ancak müşteriler hem çok sabırsız hem de çok asabi kişiler. Yani onları bekletme veya işlerini yapmama gibi bir tercihiniz yok. Fakat zorlandığınız zamanlardan Kont Dracula'dan yardım isteyebilirsiniz. Çünkü o sahip olduğu bazı özellikleri sayesinde müşterilere ufak sihirler yapabilir ve onların işlerini halledebilir.

Ayrıca oyun kartlarından doğru desteyi bulursanız oteli daha hızlı geliştirebilirsiniz. Yardım etmek amaçlı girdiğiniz Hotel Dracula'dan çıkması bir hayli zor olacak. Ancak belki de bir süre sonra bu otelden çıkmak istemeyeceksiniz.