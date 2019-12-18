Hotel Empire Tycoon

Kendi otel imparatorluğunu kur ve turizm kralı ol. Otel zincirinizi yöneterek zengin olmaya hazır mısınız? Küçük bir otel işletmeye başlayın ve işinizi büyütmek için çok çalışın. Her ayrıntıyı iyileştirin ve mütevazı kurulumlarınızı beş yıldızlı bir tesise dönüştürün.

İnsan kaynakları departmanının sorumlusu olun ve personelinizi verimli bir şekilde yönetin: yüzme havuzunuz için cankurtaranlar kiralayın, VIP müşterileriniz için sürücüler veya masör sağlayın, hamallar, aşçılar veya barmenler işe alın, bakım işçileri ve temizlik hizmeti verin. İş kararlarınızı dikkatlice seçin ve otel imparatorluğunuzda sağlam bir çalışma ekibi oluşturun.

Misafirlerinizi ağırlamak için boş zaman etkinliklerinde liderlik edin. Tesis bünyesinde tüplü dalış kursları, kayak dersleri, spa seansları ve gezi turları düzenleyin. Otel duvarlarınızdaki konforu arttırmayı unutmayın. Mümkün olan en iyi oda servisini verin, salonunuzu uygun şekilde dekore edin, dinlenme alanını iyileştirin, şehirdeki en iyi yemek ve büfeyi sunun ya da temizlik süresince çamaşır yıkama hizmetinizi ziyaretçilerinize sunun.