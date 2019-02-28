Hayalinizdeki oteli inşa ederek işletmeciliğini yapabileceğiniz Hotel Story: Resort Simulation, Android ve İOS sürümleri ile her iki alanda da keyifle oynayabileceğiniz eşsiz bir simülasyon oyunu olarak öne çıkıyor.

Oteli tasarlarken kullanabileceğiniz sayısız dekor ürünü ve yüzlerce farklı hizmet alanı bulunmaktadır. Farklı görünüme sahip onlarca misafir turist karakteri de oyun içerisinde yer almaktadır. Otelinizde konaklayan misafirleri memnun etmeli ve daha büyük bir otele sahip olmak için para kazanmalısınız. Dünyanın dört bir yanından otelinize gelen turistleri güzel bir şekilde ağırlamalı ve onları memnun etmelisiniz. Müşterileriniz için sauna, sıpa, masaj, market, restoran ve eğlence alanı gibi çeşitli hizmetler vererek daha fazla müşterinin ilgisini çekebilir ve sürekli olarak gelişebilirsiniz.

Etkileyici grafik tasarımı ve müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, hayalinizdeki oteli inşa ederek müşterilere çeşitli hizmetler vermektir. Hayal gücünüzü kullanarak dilediğiniz gibi bir otel oluşturabilir ve dünyaca ünlü bir işletme haline gelebilirsiniz. Online olarak da oynayabileceğiniz Hotel Story: Resort Simulation, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir otel işletme oyunu olarak dikkat çekiyor.