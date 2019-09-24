Hem Android, hem İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere sunulan House Flip, dünyanın farklı bölgelerine yolculuk yaparak eski evleri satın alabileceğiniz ve bu evleri tadilattan geçirerek tekrardan satışa sunabileceğiniz benzersiz bir ev tasarım oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, eskimiş ve yıpranmış evleri satın alarak tadilat yapmak ve dilediğiniz eşyalarla donatmaktır. Evlerin içlerini dilediğiniz gibi düzenleyebilir ve kendi tasarladığınız projeleri kullanarak yepyeni evler oluşturabilirsiniz. Tadilat ve dekor işlerini bitirdiğiniz evleri satışa sunarak yüksek meblağlar kazanabilir ve tamir edilecek yeni evler alabilirsiniz.

Oyun içerisinde tadilata ihtiyacı olan farklı ülkelerde ve şehirlerde yer alan sayısız ev yer almaktadır. Ayrıca dekorda kullanabileceğiniz onlarca malzeme ve birbirinden şık birçok ev eşyası bulunmaktadır. Dilediğiniz malzemeden yararlanarak kendi fikirlerinizi uygulayabilir ve eşsiz evler inşa edebilirsiniz.

Yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan House Flip, simülasyon oyunları arasında bulunan eğlenceli bir oyundur.