House Flipper Mobile, PC’de en çok oynanan ev tasarlama oyunu House Flipper’ın mobil sürümü. Ev tasarlama, ev yenileme, ev satma oyunlarını seviyorsanız House Flipper Mobile simülasyon oyununu çok seveceksiniz. House Flipper Mobil, iOS için de ücretsiz; App Store’dan Türkçe olarak iPhone ve iPad cihazınıza indirip oynayabilirsiniz.

House Flipper Mobile İndir

Hiç kendi ev yenileme şirketiniz olmasını hayal ettiniz mi? House Flipper ile hayalinizi gerçekleştireceksiniz. House Flipper Mobile ile nerede olursanız olsun mobil cihazınızdan ev restorasyonu ile ilgilenebilirsiniz. Tek kişilik bir ekipsiniz ve evlerin içleriyle ilgileniyorsunuz. Yani iç mekan ve ev tasarımcısı rolünü üstleniyorsunuz. İstekleri yerine getirin, yenileyin, dekore edin ve emeğinizin karşılığı olarak karlı bir şekilde satışa çıkarın.

Harika, gerçekçi üç boyutlu grafikler

Akıcı sezgisel ve bağımlılık yaratan oynanış (60 FPS’de oynama)

Farklı ilginç görevler

Evlerin yanı sıra iç dekorasyonlar satın alın, yenileyin ve satın.

Seviye atlayın ve araç gereçleri yenileyin.

500’den fazla güzel dekorasyon ve mobilya (yatak, komodin, gece masası, sandalye, sehpa, televizyon dolabı, koltuk, kanepe ve kilidi açılabilir daha pek çok öğe)

Ve bunların hepsi en sevilen simülasyon oyunu House Flipper: Ev Tasarımı, Yenileme Oyunu’nun mobil uyarlamasında sizi bekliyor. En ünlü ev tasarımcısı olun.