House Flipper Mobile (iOS), iPhone iPad cihazlarda oynayabileceğiniz en iyi ev tasarlama, yenileme, satma oyunu.
House Flipper Mobile, PC’de en çok oynanan ev tasarlama oyunu House Flipper’ın mobil sürümü. Ev tasarlama, ev yenileme, ev satma oyunlarını seviyorsanız House Flipper Mobile simülasyon oyununu çok seveceksiniz. House Flipper Mobil, iOS için de ücretsiz; App Store’dan Türkçe olarak iPhone ve iPad cihazınıza indirip oynayabilirsiniz.
House Flipper Mobile İndir
Hiç kendi ev yenileme şirketiniz olmasını hayal ettiniz mi? House Flipper ile hayalinizi gerçekleştireceksiniz. House Flipper Mobile ile nerede olursanız olsun mobil cihazınızdan ev restorasyonu ile ilgilenebilirsiniz. Tek kişilik bir ekipsiniz ve evlerin içleriyle ilgileniyorsunuz. Yani iç mekan ve ev tasarımcısı rolünü üstleniyorsunuz. İstekleri yerine getirin, yenileyin, dekore edin ve emeğinizin karşılığı olarak karlı bir şekilde satışa çıkarın.
- Harika, gerçekçi üç boyutlu grafikler
- Akıcı sezgisel ve bağımlılık yaratan oynanış (60 FPS’de oynama)
- Farklı ilginç görevler
- Evlerin yanı sıra iç dekorasyonlar satın alın, yenileyin ve satın.
- Seviye atlayın ve araç gereçleri yenileyin.
- 500’den fazla güzel dekorasyon ve mobilya (yatak, komodin, gece masası, sandalye, sehpa, televizyon dolabı, koltuk, kanepe ve kilidi açılabilir daha pek çok öğe)
Ve bunların hepsi en sevilen simülasyon oyunu House Flipper: Ev Tasarımı, Yenileme Oyunu’nun mobil uyarlamasında sizi bekliyor. En ünlü ev tasarımcısı olun.
- Kendinizi gerçek bir ev tasarımcısı gibi hissettirecek ilginç istekleri yerine getirin. Eleanor Moore ve onun sanatçı ruhlu hayvanları gibi renkli karakterlerle tanışın. Sanat meraklısının müzesi Giuseppe Clavier’i yenileyin ve oturan sakinlerin harap evlerini yenilemelerine yardımcı olun. House Flipper size karakteristik öğelerle donatılmış çeşitli yerler sunar.
- Bir iç mekan ve ev tasarımcısı olun ve mevcut öğeleri ve çok çeşitli boyaları kullanarak iç mekanları kendinize göre düzenleyin. Oyunda bulunan öğelerin çoğunun ilerledikçe açılan çeşitleri vardır.
- House Flipper Ev Tasarlama, Yenileme Oyunu’nda ilerledikçe araç gereçleriniz yenilenir. Görevleri daha hızlı tamamlamak için yeni seviyeleri oynayın. Simülasyon, ev tadilatı ve ev tasarımı oyunları oynamayı seviyorsanız House Flipper’a bayılacaksınız.
- Parayla ve görevleri tamamlayarak aldığınız flipcoin’lerle yeni öğelerin kilidini açabilir, her zaman güzel olmasa da çeşitli evler satın alabilirsiniz. Yeni evinizi yenileyin ve bir ofise dönüştürün veya bir emlakçıyla uygun bir satış fiyatı için pazarlık yapın.
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