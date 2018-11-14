Zombiler ve insanlar arasındaki savaşta pek çok kahraman çoktan düştü, ama sen hayatta kalmayı başardın. Kendinizi güvenli bir yere alın çünkü tehlike her köşede. Yürüyen ölülere direnmek ve evini, ölümcül istiladan kurtarmak için elinden geleni yapman gerekiyor.

Daha önce oynadığınız hiçbir yapıma benzemeyen yepyeni bir oyun deneyimi sunan Humans vs Zombies'de hem strateji hem de aksiyon içerisinde olacaksınız. Farklı türdeki zombileri alt etmeli ve bıçakları, silahları, mızrakları ve daha pek çok benzersiz silahı kullanmalısınız.

Yaşam gücünü artırmak, silahları yükseltmek ve diğer heyecan verici savaş becerilerini satın almak için Altın Para kazanmayı ihmal etmeyin. Ayrıca dünya üzerindeki pek çok bölgede savaşarak başarınızı kanıtlayın.