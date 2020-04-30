Mobil platformun en başarılı beyzbol oyunlarından bir tanesi olan Homerun Battle 2 ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Com2uS tarafından geliştirilen ve yayınlanan Homerun Battle 2 rengarenk yapısı ve kaliteli oynanışı ile 5 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başarırken oyunculara da sürükleyici bir oynanış deneyimi sunuyor.

6 farklı modun yer aldığı yapım içerisinde 1v1 olarak gerçek zamanlı oynanışın yanı sıra milyonlarca oyuncu da yer alıyor. Dünya çapında 300 milyon oyuncunun yer aldığı ifade edilen yapım içerisinde gerçek zamanlı olarak beyzbol maçlarına katılacak, bu maçlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacağız.

Çok sayıda misyon ile de karşılaşacağımız oyun içerisinde çeşitli başarımlar da karşımıza çıkan içerikler arasında yer alıyor.

Mobil platformdaki en renkli oyunlardan bir tanesi olan başarılı yapım milyonlara hitap etmeye devam ederken Play Store üzerinde de 4.7 gibi bir inceleme puanı aldı.