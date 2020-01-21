Hunter Assassin, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil aksiyon oyunu olan Hunter Assassin, zorlu bölümleri tamamlayıp becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda tepeden bakış kamerasıyla karakterinizi kontrol ediyor ve avlarınızı yakalamaya çalışıyorsunuz. Oyunda son derece dikkatli olmalı ve düşmanları alt etmelisiniz. Beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğlenceli zaman geçirmek için tercih edebileceğiniz oyunda hızlı davranmalı ve reflekslerinizi de iyi kullanmalısınız.

Hunter Assassin oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.