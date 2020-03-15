Hunter: Master of Arrows

Orta Çağ fantezi dünyasında muhafız olmayı hayal ettin mi? Düşman güçleri yaklaşıyor. Atış ve savaş becerilerini geliştirmek için alıştırma yap, kötülüğü alt et ve tüm zamanların en iyi okçusu, efsanevi kahramanı ol.

Hunter büyülü ormanların, korkutucu zindanların ve antik mezarların gizemli dünyalarında ilerleyeceğin tehlikeli bir yolculuktur.Zafere giden yolda en alışılmadık düşmanlarla karşı karşıya geleceksin. Bu büyülü, güçlü yaratıklarla karşı karşıya gelmek ve krallığını kurtarmak için hazırlıklı ol.

Seçtiğin taktikler doğrultusunda geliştirebileceğin eşsiz bir beceri kombinasyonuyla her yeni seviye hafızana kazınacak. Bu ilham verici fantezi aksiyon oyununda birimleri topla, kaynakları yönet, bölgeleri ele geçir ve rakip savaşçıları alt et