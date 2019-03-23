Bu sonsuz koşu türündeki sürükleyici oyunda önünüze çıkan engelleri atlatın ve yapabildiğiniz kadar yüksek skorlar yaparak arkadaşlarınızla kapışabileceksiniz. 12 kahraman toplayacak ve çeşitli zorlu sahnelerden geçeceksiniz. Harika kostümlerle eşsiz kahramanlar yaratabilirsin.

Yolumuza çıkan engellerin üzerinden atlamalı, yön değiştirmeli, yeri geldiğinde altından kaymalı ve ilerlerken puanları toplamalıyız. Görevler, Baskın, Ölüler Kulesi ve Savunma Savaşları gibi farklı içerikleri test edeceğiniz Hunter Run'da kahramanımızı geçici olarak avantaj sağlayacak çeşitli bonusları da toplayabilirsiniz.

Hunter Run Özellikleri