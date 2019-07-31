Birbirinden güzel onlarca farklı arabadan istediğinizi kullanarak nefes kesen futbol müsabakalarına çıkabileceğiniz ve arabalarla top oynayarak gol atmak için mücadele edeceğiniz Hyperball Legend, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, otomobilinizi seçerek zorlu futbol maçlarına çıkma ve topu ağlarla buluşturarak maçlardan galip ayrılmaktır. Oyun, bilindik futbol oyunlarına göre farklı bir tasarıma sahiptir. Gol atmak için insanlardan değil, arabalardan yardım almalısınız. Arabanızı hızlı ve kontrollü bir şekilde sürerek kalenizi gole kapatmalı ve rakip ağları havalandırarak çıktığınız her maçı kazanmalısınız. Galip geldiğiniz maçlardan puan kazanabilir ve bu sayede yeni araçların kilidini açabilirsiniz.

Oyunda birbirinden güzel onlarca farklı otomobil ve futbol sahası bulunmaktadır. Aracınızı seçerek online maçlara çıkabilir ve dünyanın farklı bölgelerinden zorlu rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz.

Spor oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren Hyperball Legend, binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan kaliteli bir oyundur.