Mobil macera oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen I Monster: Dark Dungeon Roguelike şu sıralar oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor.

Dreaksky gibi ünlü bir isim tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak piyasaya sürülen I Monster: Dark Dungeon Roguelike bizlere birbirinden farklı maceralar sunacak.

Basit arayüzleri ve kullanıcı dostu grafik açıları ile her kesimden oyuncuya hitap eden yapımda oyuncular görsel efektler eşliğinde düşmanlar ile karşı karşıya gelecek ve mücadele edecekler. Heyecan verici mücadelelere tanıklık edeceğimiz oyunda bol ekipman bizleri bekliyor olacak.

Çeşitli karakterlerin de yer aldığı oyunda beceri sistemi eşliğinde karakterlerimizi geliştirebilecek ve daha güçlü bir hale getirebileceğiz. Rasthgele haritalar da mücadele edecek ve aksiyon dolu anlar yaşayacağız.