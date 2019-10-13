i Peel Good, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çeken i Peel Good, zorlu bölümleri tamamlayıp keyifli zaman geçirebileceğiniz bir oyundur. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda tek yapmanız gereken ekrana dokunmak ve meyve soymak. Rahatlatıcı bir etki bırakan oyunda boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele ettiğiniz oyunda renkli görseller de yer almakta. i Peel Good oyununu mutlaka denemelisiniz. Renkli görselleri ve eşsiz atmosferiyle de ön plana çıkan i Peel Good sizleri bekliyor.

i Peel Good oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.