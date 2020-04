Mobil aksiyon oyunu olarak Casual Azur Games tarafından geliştirilen ve oynanan I, The One birbirinden eğlenceli ve aksiyon dolu anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Hem Android hem de iOS platformlarında oyunculara eğlenceli anların yanı sıra aksiyon dolu anlar sunan I, The One 7’de 70’e her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

Yayınlandığı günden bu yana 1 milyondan fazla oyuncu tarafından indirilen ve oynanan I, The One bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Düzenli olarak günümüzde de güncellemeler alan yapım içeriği ile oyuncuları bir türlü tatmin edemiyor.

Sade renkler eşliğinde karşımıza çıkan karakterleri pataklayacağımız oyun içerisinde aksiyon dolu anların yanı sıra eğlence dolu bir yapı da oyuncuları bekliyor.

Oynaması ücretsiz olarak oynanan yapım beklene patlamayı ne zaman yapacak bilinmiyor.