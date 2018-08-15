İBB KURBAN, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından sunulan kurban ibadetine dair her şeyi içeren mobil uygulama. Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayram tatili kaç gün? Kurban yerleri nereleri? Kurban küpe sorgulama nasıl yapılır? Kurban kesimi eğitimi nasıl alınır? ve daha birçok Kurban ibadeti ile ilgili soruların yanıtını bulacağınız İBB Kurban mobil uygulama, tamamıyla ücretsiz.

iPhone ve iPad’de kullanılabilir İBB Kurban mobil uygulaması, vatandaşların kurban ibadetini sağlıklı olarak gerçekleştirebilmesi için tasarlanmış. Kurban bayramının ne zaman olduğundan kaç gün süreceğine, Kurban ve adak kesim yerlerini öğrenmekten Kurban ve adak satış yerlerini görmeye, kurbanlık hayvanlara vahşet yaşatanları şikayet etmekten Kurban eğitimi için başvuruya dopdolu bir uygulama.