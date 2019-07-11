İBB Radyo uygulaması, İstanbul’da yaşayan araç sürücülerinin trafik durumuna ilişkin en doğru bilgileri iOS cihazları üzerinden öğrenebilmelerini sağlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve sürücülere en hızlı ve en güvenilir bilgileri vermek amacıyla yayın hayatını sürdüren İBB Trafik Radyosu’nu artık mobil cihazlarınızdan da takip edebilirsiniz. Acilen gitmeniz gereken yerler varsa ve yolda vakit kaybetmek istemiyorsanız, İBB Radyo uygulamasını kullanarak yol çalışmaları, arıza yapan araç bilgileri, kazalar ve aşırı yoğunluk bilgileri ni anında öğrenebilirsiniz.

Avrupa-Anadolu ve Anadolu-Avrupa yönlerindeki trafik yoğunluğunu sizlere sunan İBB Radyo uygulamasında, ülke ve dünya gündemine dair son gelişmeleri de haber kuşaklarında öğrenebiliyorsunuz. 24 saat kesintisiz yayın yapan ve trafik konusunda en güvenilir bilgiyi sizlere sunan İBB Radyo uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.