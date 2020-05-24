Ice Cream Roll

Dondurma standının gururlu sahibi olarak rekor düzeyinde kısa bir süre içinde en karmaşık dondurma külahlarını hazırla. İşinin geleceği açısından müşterileri hayal kırıklığına uğratmak gibi bir seçeneğin yok. Siparişleri al ve bunları mümkün olan en kısa sürede gerçekleştir.

En lezzetli dondurmaları yapın ve ağız sulandıran toplarla doldurun. Sadece tutun ve parmak yalama tatlılar oluşturmak için parmağınızı yukarı hareket ettirin. Ne kadar çok müşteriyle ilgilenirsen siparişler o kadar karmaşık hale gelecektir.

Dondurmanın ustası olduğunuz son derece rahatlatıcı ve tatmin edici bu oyunda sonsuz eğlenceye dahil olun. Mükemmel dondurmalar sizin için kolay bir iş mi? Kontrollerde usta ve şef olduğunuzu herkese kanıtlamaya çalışın. Dondurma makinesini parmak uçlarınızla hareket ettirin ve eşsiz külahınızı bozmadan yaratmaya çalışın.

Dondurmanızı bırakmak için dağıtıcı düğmesini basılı tutun ve modele uymaya çalışın: Dondurma becerilerin oyun boyunca test edilecek!