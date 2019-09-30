Hayatlarında acıyı unutmamış canavarların ordularını kontrol et. Büyük bir kule inşa et, fizik yasalarına meydan oku! Eğer bunu yapmayı başaramazsan dünyanın yok olacağını unutma.

Kuleni inşa et ve onu gökyüzüne veya yeraltına götür. Teklifinizi yapmak için goblin, şeytan ve canavar ordularını oluşturmak için dokunun. Cesur kahramanların büyülerini kullan ve efsanevi putları toplayın. Zaman kavramının yok olduğu bu oyunda dünyanın sonunu getirebilirsiniz.

Idle Apocalypse Özellikleri