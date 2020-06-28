Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları aynı atmosferde buluşturan ve birbirinden farklı savaşlar ile sürükleyici bir deneyim sunan Idle Arena: Evolution Legends ücretsiz olarak yayın hayatına devam ediyor.

Hem Android platformunda hem de iOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım da oyuncular küresel olarak gerçek oyunculara karşı savaşacak ve bu savaşlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacaklar.

Çeşitli ırkların yanı sıra 300’den farklı kahraman seçimi yapabileceğimiz oyun içerisinde karakterlerimizi geliştirerek onları daha etkili hale getirebilecek, farklı zindanlarda boy göstererek aksiyon dolu anlara tanıklık edebileceğiz.

Gerçek zamanlı olarak oynanan başarılı yapım aynı zamanda küresel olarak sıralamalara da ulaşabilmemizi sağlayacak. Bu listelerde en iyi oyuncular sergileniyor olacak.