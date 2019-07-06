Mobil rol oyunları arasında yer alan Idle Armies günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Hem Android hem de İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncuya ulaşarak büyük bir başarı elde eden yapım ünlü geliştirici Grumpy Rhino Games tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Rengarenk içerikler eşliğinde oyunculara alışılmışın dışında bir rol deneyimi sunan Idle Armies piksel grafik açılarına sahip.

Mobil rol oyunu olarak kısa sürede 1 milyon oyuncuya ulaşan yapım, 2016 yılında da en iyi oyunlar arasında gösterilmişti. Daha doğrusu en iyi 10 mobil rol oyunu arasında yer almıştı. Yayınlanmasından bu yana 3 yıl geçmesine rağmen hala ilgiyle oynanmaya devam eden mobil oyun güncellemeler de almaya devam ediyor.