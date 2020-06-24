BattleCry tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda yayınlanan Idle Arms Dealer Tycoon simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

Birbirinden farklı silah modellerinin yer aldığı yapım da oyuncular kendi dükkanlarını inşa edecek, farklı mağazalar açacak ve silahları satmaya çalışacaklar. Milyonlarca adet silahın yer aldığı yapım içerisinde oyuncular çeşitli kampanyalar ile satışların patlamasını sağlayacaklar.

Birbirinden farklı görevlerin de yer aldığı oyun da küçük bir dükkan kurarak bir imparatorluğun temellerini atacağız.

Silah satışları alanında rakipsiz olmaya çalışacağımız oyun herhangi bir internet bağlantısı olmadan oynanıyor.

Dünyanın dört bir yanından 1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan Idle Arms Dealer Tycoon düzenli olarak güncellemeler de alarak yepyeni içeriklere kavuşmaya devam ediyor.