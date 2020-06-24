Simülasyon oyunları arasına katılan ve oynaması ücretsiz olan Idle Boxing 100 binden fazla oyuncuya ulaşmayı başardı.

Mobil platformda oyunculara birbirinden farklı box maçları sunan yapım da oyuncular kendilerini geliştirerek başarılı bir boksör olmaya çalışacağız. Orta dereceli grafikler ve basit efektlerin yanı sıra internet bağlantısı olmadan oynanabilen oyun kitlesini de genişletiyor.

Farklı karakter seçeneklerinin de yer aldığı oyun da komik fizik tabanlı aksiyon sahneleri de oyuncuların karşısına çıkacak olan detaylar arasında yer alıyor.

Farklı görev seçenekleri eşliğinde boks maçlarına katılacak olan oyuncular çeşitli turnuvalara katılarak ödül olarak kemer de kazanabilecekler.

Hikâye tabanlı olarak oynanabilecek oyun da özel dövüş becerileri de yer alıyor.