Android ve İOS platformunda yarım milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Idle Car Factory mobil simülasyon oyunudur.

Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan yapımda oldukça hoş grafiklerin yanı ısra kazanılması gereken 150’den fazla başarım yer alıyor. Her arabanın 10’dan fazla geliştirilebilecek özelliği yer alacak. 20 farklı otomobil üretebileceğimiz yapımda 200’den fazla bina inşa edebilecek ve geliştirebileceğiz.

Yüksek kaliteli arabalar yapacak, yüksek fiyatlar ile satacağız. Benzersiz bir deneyim sunacak olan yapımda farklı yerlerde farklı araba fabrikaları kuracak ve gelir elde etmeye çalışacağız. Rengarenk içerikleri ile her kesimden oyuncuya hitap eden başarılı oyun, ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.

Yapım güncelleme almaya devam ediyor.