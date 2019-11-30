Hem Android hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız Idle Car Tycoon, kendinize ait bir benzin istasyonu açarak yüzlerce araca hizmet vereceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, hayalinizdeki işletmeyi açarak sayısız arabaya çeşitli hizmetlerde bulunak ve milyonlarca lira kazanarak işletmenizi büyütmektir.

Oyuna ilk başta küçük bir dükkan ve sınırlı malzemeyle başlayacak ve seviye atladıkça yeni sistemlerin kilidini açabileceksiniz. Bu sayede ilerleyen bölümlerde daha büyük bir işletmeye sahip olabilir ve son teknoloji oto yıkama sistemlerinden yararlanabilirsiniz.

Hayalinizdeki dükkanı açarak yüzlerce araca benzin ve yıkama faaliyetlerinde bulunacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından tercih edilen Idle Car Tycoon, simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.