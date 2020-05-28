Mobil simülasyon oyunu olarak yayınlanan Idle Chip Factory Tycoon oyuncularına eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Mindsense Games tarafından geliştirilerek günümüze kadar oynaması ücretsiz olarak yayın hayatına devam eden Idle Chip Factory Tycoon ile bir fabrikatör olacağız.

Bilgisayar, araba ve daha pek çok farklı alan için çeşitli chipler üreterek zengin olmaya çalışacağımız oyun içerisinde oldukça zengin bir içerik yapısı bizleri bekliyor olacak. Çeşitli karakterlerin de yer alacağı oyun içerisinde bu karakterler ile etkileşime girecek ve onları işe alacağız.

Detaylı bir oynanışın yer aldığı yapımda her sektöre ayrı chipler üretecek, onları olabildiğince verimli hale getireceğiz.

Android ve iOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Idle Chip Factory Tycoon zengin içeriği ile beğenileri topluyor.