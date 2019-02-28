Mobil platformda başarılı bir girişimci olarak hamleler yapacağımız Idle​ ​City​ ​Manager adlı mobil simülasyon oyununda ticarete atılacağız.

İki farklı platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Idle​ ​City​ ​Manager ile farklı şehirlerde arsalar satın alacak, oralara binalar inşa edecek ve müşterilerimize pazarlayacağız. Oldukça eğlenceli bir oynanışa sahip olan mobil simülasyon oyununda başarılı bir girişimci olmaya çalışacağız.

Rengarenk içerikleri ve kaliteli grafik açıları ile oyuncuları tatmin etmeyi başaran yapım, 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Oyun içerisinde iş yerleri satın alabilecek, müşterilerimize kiralayabilecek ve yüksek gelirler elde edebileceğiz. İnşa ettiğimiz evleri dilersek satabilecek ve yeni yerleri satın alma yolunda başarılı adımlar atabileceğiz.

Idle​ ​City​ ​Manager tamamen ücretsiz bir mobil simülasyon oyunudur.

İyi eğlenceler dileriz.