Mobil platformda ücretsiz bir pastacılık oyunu oynamak isterseniz Idle Cooking Tycoon aradığınız oyun demektir.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve yayınlanması ile oyuncuların dikkatini çeken Idle Cooking Tycoon Codigames tarafından geliştirildi. Yine Codigames imzası ile oyunculara sunulan mobil simülasyon oyununda birbirinden farklı çok sayıda seviye yer alıyor. Oyuncular çeşitli pasta görevlerini yerine getirerek seviyeleri aşmaya ve en iyi pasta şefi olmaya çalışacaklar.

Harika 3D grafikler eşliğinde oynayacağımız yapım da kendimize ait bir pasta dükkanını kontrol etmeye çalışacak ve insanları memnun bırakmaya çalışacağız. Google Play’de 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan mobi simülasyon oyunu 4.5 gibi bir inceleme skor puanına sahip. 31 Ekim’de son güncellemesini alan yapım kategorisinde üst sıralarda oyunculara sunuluyor. Eğlenceli ve hızlı oynanış yapısı ile bizlere hareket dolu anlar yaşatan Idle Cooking Tycoon ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

İyi oyunlar dileriz.