Onlara restoran açarak büyük bir zincir kurabileceğiniz ve yer altı dünyasının en zengin iş adamı olabileceğiniz Idle Death Tycoon, mobil platformda strateji oyunları kategorisinde yer alan benzersiz bir oyundur.

Renkli grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, yer altına restoran açarak müşterileriniz için farklı lezzetler üretmek ve para kazanarak yeni restoranlar açmaktır. Açtığınız restoranlarda biriken karı toplamak için ekranda yer alan para butonlarına art arda basmalı ve kazancınızı katlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Restoranda çalışacak farklı işçiler alabilir ve zinciri sürekli büyüterek yer altı dünyasının restoran kralı olabilirsiniz. Strateji gerektiren bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı ruh ve hayaletten oluşan işçi karakterleri bulunmaktadır. Ayrıca açabileceğiniz birçok yeni restoran ve işletme yer almaktadır. Para basarak işletmelerinizin sayısını arttırmalı ve yer altı dünyasının en zengini olmalısınız.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Idle Death Tycoon, ücretsiz olarak hizmet vermektedir.